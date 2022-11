Ferrari, nuovo candidato per il post Binotto: l'indiscrezione spiazza tutti

30-11-2022 21:00

Infuriano le indiscrezioni in casa Ferrari sul possibile sostituto di Mattia Binotto, che negli scorsi giorni si è dimesso dalla carica di team principal della scuderia di Maranello.

Ferrari, nome nuovo nella scelta del team principal? L’indiscrezione

Secondo le ultime voci, la figura di Frédéric Vasseur, attuale boss di Alfa Romeo, non convince del tutto il Cavallino che starebbe considerando candidati alternativi. Tra questi, ci sarebbe anche Paul Hembery, ex responsabile motorsport di Pirelli prima di passare, nel 2018, il testimone a Mario Isola. Proprio per questo, si tratterebbe un profilo probabilmente non proprio affascinante a una prima disamina tra i vari curricula per sostituire Binotto, ma allo stesso tempo in possesso di tutto il bagaglio tecnico di competenze utili a interpretare il ruolo di team principal della scuderia di Maranello al massimo e con tutti i crismi dell’esperienza in vista della nuova stagione di Formula 1.

Ferrari, il profilo di Hembery

Un’indiscrezione lanciata dall’esperto Dieter Rencken della testata olandese racingnews365.com. Che spiega: