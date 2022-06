Ferrari, Sainz: "La vittoria arriverà"

30-06-2022 20:32

Poteva arrivare in Canada nell’ultima gara, ma Carlos Sainz non ha ancora trovato il suo primo successo in Formula 1. Ci potrà provare nel prossimo GP di Gran Bretagna a Silverstone. “Quest’anno tutte le piste sono giuste, potevamo vincere ovunque finora. La differenza per ora la stanno facendo i dettagli contro la Red Bull”, ha detto a Sky.

“Ho fiducia nella Ferrari, la vittoria arriverà presto. Bisogna soltanto essere ottimisti perché stiamo lavorando bene – ha detto Sainz, che ha anche parlato del suo rapporto con Charles Leclerc -. Sono pronto a lavorare per lui. Voglio la vittoria più di chiunque altro e così facendo lo aiuterei. A Silverstone non sarà facile, ma la macchina è ottima”.