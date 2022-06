Ferrari, Sainz pensa più alla prima vittoria che al campionato

15-06-2022 16:59

Non è un gran momento in casa Ferrari dove, dopo lo scoppiettante avvio di stagione, sono arrivate delusioni a ripetizione.

Nonostante l’esito poco felice degli ultimi GP però, Carlos Sainz resta fiducioso di potersi rialzare presto e riuscire finalmente a conquistare la tanto agognata prima vittoria in carriera

“Vado a ogni gara aspirando alla prima vittoria con la stessa motivazione. Poteva avvenire a Monaco ma anche in quasi tutte le gare con un pelo di fortuna in più. Quindi bisogna avere la pazienza di mantenere la calma anche se non si è al 100% con la macchina” ha dichiarato Sainz a Marca.

“In questo senso il mio approccio è un po’ cambiato perché è vero che mi sono allontanato molto nel Mondiale. Da quel punto di vista preferisco non pensare al campionato” ha detto lo spagnolo rivelando un netto cambio di prospettiva rispetto a qualche settimana fa.

“Ho visto che non ero abbastanza a mio agio con la macchina per andare a conquistare pole e vittorie e forse voler vincere ed essere in pole mi ha fatto fare qualche errore di troppo. La mia forza è sempre stata la perseveranza e il saper aspettare il mio momento quindi penso che sia tempo di essere un po’ più pazienti quest’anno e aspettare fino a quando non mi sento un po’ più a mio agio con l’auto” ha chiosato Sainz.