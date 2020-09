Ferrari: Stefano Domenicali verso il ritorno in Formula 1

Stefano Domenicali sta per prendere le redini della Formula 1. L’ex team principal della Ferrari, attuale presidente e amministratore delegato di Lamborghini, secondo le indiscrezioni riportate da RaceFans ricoprirà il ruolo di CEO di Formula One Group, il braccio sportivo di Liberty Media, l’impresa statunitense che controlla il circus. Domenicali, che ha il supporto del direttore generale Ross Brawn e del presidente della Fia Jean Todt, altri due ex Ferrari, sostituirà l’uscente Chase Carey.

L’ex dirigente di Maranello è così pronto a tornare in F1 dopo un’assenza di 7 anni. Domenicali è stato team manager e direttore sportivo nel periodo d’oro del Cavallino di fine anni ’90 e inizio 2000, e contribuì alla cinquina di Michael Schumacher. Ha inoltre vinto da team principal nel 2008 l’ultimo titolo della Ferrari, quello costruttori.

Dopo i Mondiali sfiorati con Fernando Alonso, Domenicali si dimise nel 2014 per passare prima in Audi e poi in Lamborghini.

In una recente intervista il manager imolese ha difeso l’attuale team principal Binotto dalle critiche: “Io e Binotto ci conosciamo molto bene. Ha lavorato con me e in segno di rispetto non voglio interferire con le sue decisioni e con la squadra. Penso sia sbagliato commentare da fuori. Credo, anzi, che abbia bisogno di tempo per realizzare i suoi progetti”, ha detto a Formule1.

“Sono stato nei suoi panni, non voglio assolutamente mettermi in mezzo. Perché solo chi lavora quotidianamente con la squadra sa esattamente cosa stia succedendo. Posso assicurarvi che il capo della Scuderia è sotto pressione. È un compito davvero molto intenso. Se vinci è normale, se arrivi secondo hai combinato un disastro. Non ci sono mezze misure: ma questo fa parte del gioco, lo sai in partenza“.

OMNISPORT | 23-09-2020 12:22