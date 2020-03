Ferrari, Vettel come Schumi: frase sul futuro agita i ferraristi

Non solo considerazioni sulla Ferrari che sarà a Melbourne per il Gran Premio d’Australia che aprirà il Mondiale di Formula Uno 2020. Sebastian Vettel in queste ore si è anche lasciato andare a parlare del suo futuro in rosso. Con il contratto in scadenza tutto può succedere e non è detto che il tedesco rimanga a Maranello. I tifosi ferraristi ne hanno discusso animatamente sui social.

Vettel come Schumacher. “Ho trascorso un po’ di tempo in inverno e ho deciso che lo voglio sicuramente continuare perché mi diverto ancora – ha detto Vettel intervistato da Sport Bild -. Guidare per un team diverso dalla Ferrari? Penso che ci sia anche un esempio di un tedesco che è andato da qualche altra parte dopo la Ferrari”.

Ovvia la citazione di Seb che si riferisce al fatto che lo stesso Schumacher dopo tanti anni in rosso Ferrari, rientrando in Formula 1 dopo qualche anno sabbatico (a dire il vero si era ritirato) andò a guidare per un altro team, quella Mercedes che all’epoca era ancora all’inizio della sua avventura che l’avrebbe portata oggi a dominare le corse.

I ferraristi a questo punto si interrogano sempre di più se sarà davvero questo l’ultimo anno di Vettel con la Ferrari dopo gli scricchiolii delle ultime annate, non sempre al top, della macchina e del tedesco, che lo scorso anno è stato spesso messo alle spalle dall’emergente Charles Leclerc.

L’umore dei social. “Onestamente queste parole di #Vettel mi hanno sorpreso, ma può darsi che rientrino anche in una strategia di mercato tra le parti. Staremo a vedere…” si chiede un ferrarista su Twitter, gli fanno eco gli altri: “è chiaro che la situazione è in bilico e le parti discuteranno sul da farsi… a questo punto bisogna solo aspettare… quando Vettel sembrava lontano hanno parlato di rinnovo, quando sembrava fatta ha rilasciato questa dichiarazione…”; “La situazione è in bilico, chiaro. Nei prossimi mesi avremo un quadro quasi definitivo della situazione. Ma un’esternazione del genere non me l’aspettavo. Poi chiaro, Seb deve scegliere il meglio per il prosieguo della sua carriera così come la Ferrari”.

SPORTEVAI | 07-03-2020 19:16