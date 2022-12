Ferrero coach dell'anno, il tributo dell'allievo Alcaraz

15-12-2022 23:19

Juan Carlos Ferrero ha vinto il premio di miglior coach dell’anno agli Atp Awards di fine stagione. Carlos Alcaraz deve il suo primato in classifica mondiale ad appena 19 anni principalmente a lui: “Se c’è qualcuno che se lo merita sei tu”, ha scritto l’iberico sui social.

Queste le parole di Ferrero: “Quest’anno è stato proprio fantastico. Con piacere, tutto il duro lavoro è stato premiato con i risultati e ora con questo splendido premio. Alcaraz? L’ho visto a 13 anni, è venuto in accademia e ci siamo allenati un giorno. Era molto piccolo ma tutti parlavano di lui. Aveva tutto quello che ha adesso ma in miniatura. Ufficialmente l’ho visto quando ha ottenuto il suo primo punto Atp a 14 anni, poi si poteva vedere come giocava in modo incredibile”.