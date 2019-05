Festa Napoli, Zampini ironizza sui titoli vinti dagli azzurri  

Dopo il successo sull’Inter, il Napoli ha festeggiato nello spogliatoio la fine della stagione e il secondo posto in campionato, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha stappato una bottiglia di champagne insieme a Carlo Ancelotti e ai giocatori azzurri. Le immagini di festa dei napoletani, però, hanno scatenato l’ironia di Massimo Zampini, giornalista di fede bianconera che, punzecchiato da un lettore di Juventibus, gli ha risposto prendendo in giro ADL e i suoi dipendenti.

I RECORD DA FESTEGGIARE. Zampini parte da una premessa sarcastica per analizzare il video dei festeggiamenti azzurri. “Premesso che ognuno ha il diritto di celebrare la propria stagione, che ogni anno alcuni titoli il Napoli riesce ad assegnarseli comunque (pali, primo quarto d’ora, ultimo quarto d’ora, robe così), devo dire che la scena è stata straordinaria…”, scrive il giornalista di Juventibus, che poi passa ad analizzare le azioni dei protagonisti del video.

AZZURRI SPAESATI. Secondo Zampini, infatti, gli azzurri non sembrerebbero particolarmente coinvolti nella festa. “Malcuit scazzato che chatta con lo smartphone, Mertens incredulo trascinato dentro lo spogliatoio, De Laurentiis che cerca di coinvolgere la truppa tipo un animatore turistico in un villaggio, disturbando po’ di coppie che hanno solo voglia di dormire sul lettino della spiaggia, la bottiglia che non si apre… grande scena, perfetta per un film del DeLa”. Uno sberleffo bello e buono, insomma, a uso e consumo dei tifosi bianconeri.

SPORTEVAI | 22-05-2019 14:45