Festa scudetto Milan, giocatori puniti: sui social si scatena il caos

A distanza di un mese e in seguito all’accordo di patteggiamento raggiunto dal Milan con gli inquirenti della Figc, la giustizia sportiva ha comminato una serie di ammende per i 4 giocatori rossoneri accusati di comportamenti antisportivi nei confronti dell’Inter e dei suoi tifosi durante i festeggiamenti per lo scudetto.

I giocatori del Milan multati per la festa Scudetto

I rossoneri interessati sono Theo Hernandez, Mike Maignan, Sandro Tonali e Rade Krunic: i primi tre hanno ricevuto un’ammenda di 4mila euro, 5mila euro invece la somma che dovrà versare Krunic. I milanisti si sono resi colpevoli di diverse violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare dell’articolo 4, comma 1, ovvero hanno violato il “dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza”.

Sanzione anche per il Milan

Sanzionata anche la società rossonera per responsabilità oggettiva: il Milan dovrà pagare 12mila euro di multa. Le sanzioni comminate dal giudice sportivo hanno chiaramente causato le reazioni dei tifosi del Milan, che hanno ironizzato sulla somma imposta ai giocatori rossoneri.

La reazione sui social dei tifosi del Milan

“4.000 euro i giocatori del Milan li hanno in contanti nel portafogli, però almeno hanno dato il contentino agli interisti, altrimenti avremmo dovuto sentirceli piangere tutto il campionato”, il commento al veleno di Domenico. “Con quello che guadagna ‘sta gente direi che la prossima volta possono impegnarsi ben di più”, aggiunge Christian. Duilio, invece, ironizza tirando in ballo la situazione finanziaria dell’Inter: “Questa può diventare una tassa annuale. Devolviamola alle casse dell’Inter, poverini. Sono pronto a contribuire tutti gli anni”.

“Com’è solerte la giustizia sportiva quando si tratta del Milan. Sono stati in tanti a rosicare per questo scudetto a partire dai vertici del calcio italiano”, il parere di Vincenzo. Anche Gianmarco sfodera l’ironia: “Ammenda anche per Giroud per aver segnato 2 gol all’Inter! Non si può fare!”, scrive il tifoso su Facebook.