Feyenoord-Leverkusen, moviola: Massa dà e poi toglie rigore e annulla 2 gol agli olandesi

La prova dell’arbitro italiano in Champions analizzata ai raggi X, il fischietto di Imperia ha affossato i locali che alla fine ne hanno presi quattro

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Feyenoord-Leverkusen, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Massa con Feyenoord e Leverkusen

Tre i precedenti con i tedeschi che con Massa avevano un bilancio di 1 vittoria, 1 pari e 1 sconfitta, nessun incrocio con il Feyenoord.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Maresca IV uomo, Di Paolo al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, Trauner.

Feyenoord-Leverkusen, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Nel poker dei tedeschi (tutti gol validi) ci sono tre episodi che hanno fatto arrabbiare il Feyenoord. Cinque minuti dopo la rete dello 0-1 segna Zerrouki e pareggia ma Massa annulla per fuorigioco. Nella ripresa l’arbitro italiano prima assegna e poi toglie un rigore agli olandesi che alla fine segnano con Ueda al 73’, ma è annullato ancora per offside come nel primo tempo e Feyenoord-Leverkusen finisce 0-4.