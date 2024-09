City-Inter, moviola: l’arbitro grazia de Bruyne e Barella, tutti i casi dubbi

La prova di Glenn Nyberg nella gara della I giornata di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ha estratto solo una volta il giallo

E’ stato una delle rivelazioni arbitrali ad Euro2024 Glenn Nyberg, la scelta dell’Uefa per City-Inter. Nato a Säter nel 1988. Ha debuttato nel massimo campionato svedese nel 2013 ed è diventato successivamente arbitro Fifa nel 2016. Nell’estate del 2023 ha arbitrato la finale del Campionato Mondiale U20 giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e disputata tra Uruguay U20 e Italia U20. In Champions League in precedenza aveva direto 5 partite. In Europa League, dei tre incontri seguiti da Nyberg, c‘è stato anche il Milan durante la trasferta a Praga contro lo Slavia, terminata 3-1 per i rossoneri ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Nyberg con City e Inter

Il fischietto svedese aveva arbitrato in precedenza una sola volta i Citizens, che nella circostanza vinsero. Nessun incrocio con i nerazzurri.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soederkvist con Ladeback IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e lo spagnolo de Burgos all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore: Ruben Dias (M). Recupero: 1′ PT, 4′ ST.

City-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 29′ Josko Gvardiol salva su tiro di Matteo Darmian, dopo un rilancio di Ederson che sembrava avvenuto col pallone ancora in campo. Alla mezz’ora Kevin De Bruyne travolge Carlos Augusto, manca il giallo. Primo e unico giallo della gara al 33′ cavalcata di Zielinski, Ruben Dias lo atterra fallosamente e viene ammonito. Al 74′ Grealish brucia Barella che poi lo ribalta nel contrasto, il pubblico chiede l’ammonizione ma Nyberg non è di questo avviso e grazia il nerazzurro. Due minuti dopo (76′) regolare la posizione di Denzel Dumfries sull’azione chiusa dal tiro alto di Henrikh Mkhitaryan. Ultimo episodio all’89’, quando Gundogan è in posizione dubbia (ma sembrava in gioco) quando colpisce di testa su un cross e para Sommer. City-Inter finisce 0-0.