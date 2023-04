Feyenoord-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma alle ore 18.45 al de Kuip, in terra olandese.

13-04-2023 11:15

A distanza di quasi un anno dalla finale di Conference League di Tirana, la Roma ritrova il Feyenoord, questa volta con in palio un posto nelle semifinali di Europa League. Il primo atto al de Kuip, Rotterdam, casa della formazione olandese.

Gli olandesi hanno eliminato dalla competizione la Lazio nella fase a gironi e sono reduci dall’ottimo ottavo di finale contro lo Shakhtar Donetsk. Per la Roma un impegno delicato.

Quando si gioca Feyenoord-Roma

Feyenoord-Roma si gioca oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 18.45 al de Kuip a Rotterdam, in Olanda.

Dove vedere in tv e in streaming Feyenoord-Roma

La partita Feyenoord-Roma è valida per i quarti di finale di Europa League ed è visibile in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (252).

In streaming, è disponibile su Sky Go e Dazn.

Dove seguire la Diretta testuale di Feyenoord-Roma

Se invece preferite seguire Feyenoord-Roma in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

