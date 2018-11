FIFA 19: come riprodurre il tiki taka di Pep Guardiola

Abbiamo iniziato qualche settimana fa a proporvi come riprodurre in FIFA 19 diversi moduli di gioco di grandi allenatori del calcio: fin’ora abbiamo visto insieme come replicare lo schema di Maurizio Sarri (quando allenava il Napoli) e quello di Massimiliano Allegri. Quello che vi proponiamo oggi è, invece, è il tiki-taka di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City.

Parliamo di un 4-3-3 base, ma lo potete impostare con due diverse variazioni: quella del Manchester City oppure quella con il ‘falso nueve‘ del Barcellona (troverete tutte e due le varianti nell’archivio dei moduli di FIFA 19, anche nella modalità FIFA Ultimate Team).

Partiamo dalla Difesa. Quello che ha caratterizzato lo stile di Guardiola, è stato un fortissimo pressing di tutti i giocatori appena perso il possesso della palla: perciò dovrete impostare i comandi su ‘Pressing Costante‘ (profondità a 3/10 e ampiezza a 10/10); questo ridurrà le possibilità di ripartenza della squadra avversaria. Ecco i settaggi per quanto riguarda la difesa: Terzino destro –> Partecipa all’attacco, Intercettazioni normali, Sovrapponiti; Terzino sinistro –> Partecipa all’attacco, Intercettazioni normali, Sovrapponiti; per i difensori centrali -> Resta dietro in attacco, Intercettazioni aggressive.

Passiamo ora all’attacco. Imposterete i comandi su ‘Possesso Palla‘ (ampiezza a 10/10): questo vi consentirà di utilizzare tutto il campo con passaggi corti e rapidi e trovare il giusto corridoio per la verticalizzazione. Su ‘Giocatori in Area‘ imposterete un valore di 8/10, per far salire tanti giocatori all’interno dell’area avversaria. Su ‘Angoli‘ e ‘Punizioni‘ settate a 3/5.

Per quanto riguarda il centrocampo, imposterete su ‘Inserisciti alle spalle’ per far muovere il centravanti in profondità tra i due centrali oppure ‘Falso 9’ per farlo allontanare dalla linea difensiva e impostare il gioco più basso. Ecco i settaggi: Mezzala Destra -> Attacco Equilibrato, Inserimento Cross Equilibrato, Intercettazioni aggressive, Svaria, Copertura sulle fasce; Mezzala Sinistra -> Avanza, Resta al limite per il cross, Intercettazioni moderate, Svaria, Copertura sulle fasce; Mediano -> Difesa equilibrata, Resta dietro in attacco, Intercettazioni aggressive, Copertura al centro.

Ecco i settaggi in FIFA 19 per un attacco in puro stile Guardiola: Attaccante Destro –> Supporto in difesa base, Taglia dentro, Inserisciti alle spalle, Entra in area per il cross, Intercettazioni normali; Attaccante Sinistro –> Supporto in difesa base, Taglia dentro, Inserisciti alle spalle, Inserimento per i cross equilibrato, Intercettazioni normali; Attaccante Centrale –> Ampiezza bilanciata, Inserisciti alle spalle (variante Falso nueve), Intercettazioni normali, Supporto in difesa base.

Pronti a scendere in campo?

HF4 | 08-11-2018 09:30