Se c’è una battaglia che si rinnova ogni anno nel mondo dei videogiochi, è senza ombra di dubbio quella tra FIFA e PES. I due titoli calcistici se le danno ogni volta di santa ragione a suon di testimonial, licenze, giocabilità e migliorie d’ogni tipo. E la nuova stagione calcistica non può che ripetere lo stesso copione e riproporre la stessa domanda. FIFA 19 o PES 2019? Qual è meglio comprare?

Vi diciamo subito che la scelta non è delle più semplici e riguarda soprattutto il nostro gusto personale. FIFA 19 uscirà il prossimo 28 settembre, mentre PES 2019 è già disponibile in tutti i negozi e gli store online. Quanto al prezzo di listino, entrambe le edizioni standard dovrebbero essere vendute a 69.99 euro, ma è possibile trovarle in giro anche a molto meno.

La questione però non riguarda soltanto il prezzo. Anzi, forse è questo il dettaglio minore. Dal punto di vista delle licenze, per esempio, FIFA dovrebbe essere molto più completo rispetto a PES, dove manca quella per la Serie A e la Juventus si chiama PM Black White. Nel suo omologo EA Sports troviamo invece le competizioni per club UEFA: Champions League, Europa League e Supercoppa Europea. E poi addirittura la serie C.

Dal punto di vista grafico, invece, PES batte FIFA ad occhi chiusi, raggiungendo un realismo impressionante, una fluidità nei movimenti dei giocatori e una minuziosa riproduzione degli stadi presenti su licenza ufficiale. Ecco quindi che l’idea migliore è quella di optare per il dettaglio che più ci interessa e scegliere in base alle nostre più intime preferenze qual è meglio comprare tra FIFA 19 e PES 2019: comparto grafico avanzato o giocabilità con le licenze UEFA?

HF4 | 19-09-2018 13:03