PES 2019, la Juventus si chiama PM Black White: ecco il motivo

Chi ha già messo le mani su PES 2019 si è accorto che nel campionato italiano manca una squadra: la Juventus. La formazione bianconera, infatti, quest’anno comparirà soltanto in FIFA 19, mentre sul titolo di Konami è stata sostituita dalla fittizia PM Black White, un nome di fantasia che però in qualche modo identifica i colori storici della squadra campione d’Italia.

PES 2019, niente Juventus per via delle licenze: in Italia è l’unico caso

Il problema è dovuto essenzialmente alle licenze. Il club della famiglia Agnelli ha deciso infatti di concedere in esclusiva l’uso del suo nome e simbolo ad EA Sports, portando Konami a doversi inventare una nuova denominazione per PES 2019. Niente Juventus, quindi, ma nemmeno un ritorno del Piemonte, nome fittizio usato in Pro Evolution Soccer 2 proprio per identificare i bianconeri.

Sui nomi e i volti dei giocatori non ci sono però problemi, come per le divise ufficiali, che rimarranno fedeli alle originali. Cristiano Ronaldo e compagni utilizzeranno quindi le maglie originali bianconere e non si utilizzeranno nomi alternativi. Una pratica che per anni è stata la prassi su PES e i suoi predecessori, basti pensare ai vari Ronnaldo, Del Peiro e Naldorinho dei giochi di fine anni ’90-inizio anni 2000.

In ogni caso, la PM Black White non è la sola formazione ad avere un nome alternativo. In Premier League, ad esempio, abbiamo soltanto Arsenal e Liverpool: il Chelsea è il London FC, le due di Manchester sono invece il Man Blue e il Man Red. Idem in Spagna, dove a parte Barcelona e Atletico Madrid troviamo tutti nomi di fantasia, come il MD White per il Real Madrid.

Alla Juve, in realtà, è andata anche bene: in PES 2019 la Bundesliga non esiste e, a parte Bayer Leverkusen e Schalke 04, le altre squadre tedesche non sono presenti nemmeno con un nome alternativo.

HF4 | 13-09-2018 09:30