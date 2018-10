FIFA 19 Ultimate Team, Division Rivals: come salire nel ranking

Tra le novità introdotte dall’ultima versione di FIFA Ultimate Team c’è il nuovo sistema di ranking per i giocatori: le Division Rivals. Si tratta di una nuova modalità che, tramite un nuovo algoritmo, ci trasporta in una sfida all’ultimo sangue contro altri giocatori, il cui fine ultimo è quello di scalare le classifiche per ottenere ricompense sempre maggiori. Ma come fare a piazzarsi nelle posizioni più alte?

FIFA 19 Ultimate Team: le Decision Rivals sono una delle maggiori innovazioni

Innanzitutto c’è da far bene nelle prime 5 partite, che servono a determinare il nostro livello e a piazzarci in una divisione adeguata. Da queste prime sfide si crea dunque una prima selezione, volta a porci insieme a giocatori dalle caratteristiche simili alle nostre. In ogni caso, niente di inaggiustabile: ogni giovedì mattina il sistema aggiornerà in automatico la nostra divisione di appartenenza in base ai Punti Abilità ottenuti negli ultimi 7 giorni.

Ogni partita giocata sarà contro giocatori appartenenti alla nostra stessa divisione oppure di due divisioni tra le quali siamo a cavallo, e quindi più o meno al nostro stesso livello. In questo modo, sembra facilissimo arrivare in men che non si dica alla Divisione Uno. Ma quelli di Electronic Arts hanno pensato bene di rendere più arduo il cammino di chi riesce ad ottenere i risultati migliori e, dopo essere saliti di livello, sarà sempre più difficile ottenere punti e facile perderne.

Inoltre, è bene tenere a mente che mentre i Punti Abilità sono quelli che servono a salire o scendere da una divisione, i Punti Settimanali sono invece necessari ad ottenere i premi sbloccabili ogni giovedì al termine della competizione settimanale. In ogni caso le Division Rivals si confermano come una delle maggiori innovazioni portate da FIFA 19 al suo ‘sottogioco’ Ultimate Team.

HF4 | 16-10-2018 13:30