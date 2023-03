FIFA e CALM insieme per il benessere mentale dei giocatori

Il CEO di Calm, Michael Acton Smith, ha dichiarato di essere entusiasta di collaborare con la FIFAe, sottolineando come la partnership rappresenti un’opportunità unica per supportare la salute mentale dei giovani giocatori, spesso sotto pressione per competere al massimo livello.

La saluta mentale come priorità

La collaborazione tra la FIFAe e Calm potrebbe rappresentare un importante esempio per l’intera industria degli eSports, che sta iniziando a prestare sempre maggiore attenzione alla salute mentale dei giocatori. Gli atleti eSports possono infatti trovarsi spesso in situazioni di stress, a causa di lunghe sessioni di gioco e della pressione derivante dalle competizioni.

La FIFAe ha infatti deciso di fare della salute mentale una priorità, offrendo ai giocatori strumenti e risorse utili per migliorare il loro benessere psicologico. La collaborazione con Calm rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, che potrebbe avere ripercussioni positive sull’intera comunità degli eSports.

In conclusione, la collaborazione tra FIFAe e Calm rappresenta un passo importante verso la promozione della salute mentale tra i giocatori di eSports. L’iniziativa dimostra come l’industria degli eSports stia iniziando a prestare sempre maggiore attenzione alle problematiche psicologiche dei propri atleti, al fine di garantire loro un ambiente di gioco sano e sicuro.