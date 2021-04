FIFPRO: "No all'esclusione dei giocatori dalle Nazionali"

Nelle ultime ore si è abbattuto un vero e proprio tsunami sul mondo del calcio. La nascita della Superlega ha messo in agitazione chiunque. Non poteva mancare il sindacato dei calciatori, FIFPro, che prende ufficialmente posizione dopo la nascita della Superlega con un lungo comunicato in cui risponde anche all’UEFA.

FIFPro infatti definisce ‘inaccettabile’ l’ipotesi promossa dal presidente Ceferin, di escludere i giocatori delle squadre che parteciperanno alla Superlega dalle rispettive Nazionali. “Ci opporemo con forza alle misure di entrambe le parti che violeranno i diritti dei calciatori, come l’esclusione dalle rappresentative nazionali”.

Il tutto dopo aver sottolineato come la nascita della Superlega sia dovuta pure a un gestione rivedibile da parte dell’UEFA, dicendosi preoccupati per la carriera dei calciatori. “L’arrivo a questo punto è il riflesso di una governance in cui alcuni hanno goduto di poteri sproporzionati mentre gli altri, tra cui coloro che sono al centro del gioco come calciatori e tifosi, sono stati trascurati”.

Il sindacato dei giocatori non vuole guerre fratricide e tende la mano per una proficua collaborazione che porti ad evitare ulteriori fratture. “Nell’interesse dei calciatori ci impegniamo a lavorare con tutte le parti interessate per prendere le decisioni migliori”.

OMNISPORT | 19-04-2021 15:56