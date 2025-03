Figlio Bonolis tradisce l'Inter e il padre: giocherà con la Juventus. La reazione della madre

Davide, figlio del noto showman, parteciperà alla youtuber League con la maglia bianconera: l'annuncio social che scatena l'ironia dei tifosi

E tu che faresti se tuo figlio ti dicesse che andrà a giocare con la Juventus? Per l’altra metà del mondo calcistico italiano, quella che non tifa bianconero, sarebbe probabilmente una notizia choc, figuriamoci per chi non solo ha una fede interista consacrata e comunicata, come Paolo Bonolis, ma che da anni non fa che attaccare in ogni modo l’universo della Vecchia Signora. Sarebbe curioso dunque sapere come ha preso lo showman l’annuncio del figlio Davide che ha comunicato urbi et orbi il matrimonio con Madama.

Davide Bonolis giocherà con la Juventus creator

Con due post sul suo profilo Instagram Davide Bonolis ha annunciato il suo nuovo impegno: giocherà con la Juventus creator nella youtuber League, una competizione tra content creator e influencer del mondo digitale, che ha già raccolto un discreto successo anche se l’aspetto calcistico viene messo un po’ in secondo piano a favore dello spettacolo e del divertimento. Dopo il filmato in cui gli danno la maglia bianconera con il nome “Davidino” dietro la schiena, scrive Bonolis jr: “Benvenuti nel metaverso…. Ah no è tutto vero. Mi sarei aspettato di tutto dalla vita, ma questo sinceramente no, però ormai che ci siamo combattiamo. Grazie per l’opportunità. Ps. Mi hanno incastrato giuro”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ironia dei social sul web

Fioccano le reazioni: “Ho l’impressione che papà non gli abbia fatto scrivere il cognome dietro hahaha” e poi: “Ahahahah non esistono più le bandiere” e anche: “Grazie Davide per esserti prestato a questo esperimento, quando finisce la partita raccontaci come ci si sente vestiti da ladri grazie”, oppure: “Credo che tuo padre non ti faccia più entrare in casa” e infine: “Vuoi fare venire un infarto a tuo padre?”.

La reazione della madre

Anche la madre, Sonia Bruganelli, ha retwittato i post aggiugendo foto con peluche bianconeri per ironizzare sulla scelta di Davide. Da due anni Sonia è separata da Paolo Bonolis da cui ha avuto tre figli. Davide è il secondogenito, è nato a Roma il 7 giugno 2004 ed è sempre stato tifoso dell’Inter come il padre. Ha cominciato presto a giocare a calcio, superando anche la mononucleosi che l’ha colpito a 11 anni.

La carriera di Davide Bonolis

In carriera Bonolis jr, dopo aver iniziato nelle giovanili della Roma e della Samp, ha giocato il Renate, la Triestina e il Siena. Poi ha scelto l’avventura della Kings League entrando a fare parte della squadra dei Caesar, adesso l’ultimo step con la maglia della Juve. Mentre papà Paolo si starà chiedendo: chi ha incastrato Peter Pan?