Filippo Inzaghi: "Giocando in un altro modo ne avremmo presi cinque"

“Se non avessimo giocato così contro la Roma ne avremmo presi 5”. Così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro la Roma. “Sapevamo che stando compatti e puntando sulle ripartenze potevamo giocarcela. Io puntavo molto anche sui cambi l’ultima mezzora, Insigne ad esempio me l’ero tenuto per questo e per come si erano messe le cose pensavo anche di poterla vincere. Dopo l’espulsione pensavo di non farcela, invece i ragazzi sono stati ancora una volta fantastici. La mia espulsione? Non voglio tornare sull’episodio ma sicuramente ero molto arrabbiato, dico solo che sarebbe stato ingiusto perdere a quel punto”.

OMNISPORT | 22-02-2021 00:01