Filippo Magnini si sfoga: "Un incubo, quanto ho sofferto"

“Uno stress tremendo”: il campione di nuoto Filippo Magnini è tornato a parlare delle accuse ricevute per tentato doping parlando margine della presentazione del libro “Il Potere Antistress del Respiro” di Mike Maric.

Il fuoriclasse azzurro, considerato tra i migliori nuotatori italiani di sempre, due volte campione mondiale nei 100 metri, a febbraio si è vista annullare la sua squalifica di quattro anni dal Tas di Losanna: una sentenza che ha messo fine al suo incubo.

“L’interruzione forzata dell’attività è stata un colpo durissimo, ma comunque l’aspetto meno importante perché io ho sempre pensato all’ingiustizia che stavo vivendo e alla mia immagine infangata dopo tanti anni in cui mi sono impegnato in prima persona contro il doping. Sono stato bravo a trattenere tutto, ma è ovvio che ho sofferto molto in questi ultimi tre anni”.

“Mike (Maric ndr) mi ha aiutato tanto. Soffrivo soprattutto la sera, in quei momenti in cui sei da solo: ho sempre avuto Giorgia accanto, ma quando chiudi gli occhi rivivi tutto e per me è stato uno stress tremendo. Ne sono uscito pensando positivo e anche con gli esercizi di respirazione consigliati da Mike”, ha spiegato l’ex Azzurro.

A breve Filippo Magnini avrà un figlio da Giorgia Palmas: pochi giorni fa l’atleta e l’ex velina hanno comunicato a tutti su Instagram la lieta notizia. “Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita“, ha scritto Magnini sul suo profilo.

