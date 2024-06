Finale playoff di C Vicenza-Carrarese: le ultime, orario, formazioni e dove vederla in tv

Primo atto del doppio confronto della finale degli spareggi promozione: tra i biancorossi resta in dubbio Ferrari, per i toscani Capezzi che non è al top.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Due squadre, un ultimo posto a disposizione in Serie B. Vicenza e Carrarese si apprestano a disputare il primo atto del doppio confronto della finale dei playoff di Serie C che mette in palio la promozione in cadetteria: appuntamento mercoledì 5 giugno al “Romeo Menti”, con fischio d’inizio alle 21. Entrambe le squadre sono entrate nei playoff dal primo turno della fase nazionale: i biancorossi hanno eliminato in ordine Taranto, Padova e Avellino, mentre i gialloblù hanno mandato ko Perugia, Juventus Next Gen e Benevento. La sfida di ritorno, invece, è in programma domenica 9 giugno con calcio d’inizio alle 17:30 a Massa Carrara.

Finale playoff Serie C, Vicenza-Carrarese: dove vederla in diretta tv e streaming

La finale d’andata dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese, in programma mercoledì 5 giugno al “Menti”, sarà visibile in diretta tv e in maniera gratuita su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre, e in streaming sull’app RaiPlay. Inoltre, per gli abbonati a Sky, potranno seguire il match su Sky Sport Calcio 202, ma anche sull’app di SkyGo e NOW.

Finale d’andata playoff Serie C: Vicenza-Carrarese

Vicenza-Carrarese Data e orario: mercoledì 5 giugno ore 21

mercoledì 5 giugno ore 21 Diretta tv: Rai Sport, Sky Sport Calcio 202

Rai Sport, Sky Sport Calcio 202 Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

La probabile formazione del Vicenza

Il Vicenza ha staccato il pass per l’ultimo atto dei playoff di Serie C dopo aver eliminato in semifinale l’Avellino di Michele Pazienza. I biancorossi, dopo lo 0-0 maturato all’andata al “Partenio-Lombardi”, hanno superato la formazione biancoverde con il risultato di 2-1 nel ritorno andato in scena al “Menti”.

L’allenatore Stefano Vecchi dovrà fare a meno di capitan Golemic, espulso nel secondo tempo del match contro gli irpini e squalificato per due turni. Restano dubbi su Ferrari, non al top della condizione a causa di un problema muscolare che l’ha tenuto fermo anche nella sfida contro l’Avellino.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Laezza, Sandon; De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Pellegrini. All. Vecchi.

La probabile formazione della Carrarese

La Carrarese, grande rivelazione degli spareggi promozione, è alla sua terza partecipazione consecutiva nei playoff di Serie C, ma non era mai arrivata così lontano. Il club toscano ha infatti eliminato il Benevento in semifinale, grazie al 2-2 maturato al ritorno sul campo del Vigorito, che è stato sufficiente in virtù dell’1-0 conquistato all’andata. Per la finale d’andata, Calabro dovrà fare a meno dello squalificato Zanon: in dubbio anche Capezzi, non al cento per cento della condizione.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Belloni, Cerretelli, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. All. Calabro.