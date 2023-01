Fiorentina: 30 milioni dal Leicester per Nico Gonzalez

10-01-2023 23:54

Secondo Sky Sport, la Fiorentina starebbe valutando una sostanziosa offerta per Nico Gonzalez dalla Premier League. L’attaccante esterno argentino sarebbe entrato infatti nelle mire del Leicester City, che avrebbe messo sul banco una cifra pari a 30 milioni, somma che permetterebbe al club viola di fare un’importante plusvalenza.

Attualmente Joe Barone e la squadra di mercato starebbe valutando seriamente la situazione, consapevole sia della generosa offerta, ma anche del fatto di dover tornare sul mercato per coprire il buco che si verrebbe creare in un reparto offensivo che, peraltro, fin qui non ha esattamente incantato.