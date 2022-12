07-12-2022 12:02

L’agente di Sofyan Amrabat, Mohammed Sinouh, ha rilasciato una brave intervista al portale SOS Fanta nella quale ha parlato dell’interessamento di alcune società per il proprio assistito, che è uno dei protagonisti al Mondiale in Qatar con la maglia del Marocco: “Posso confermare che ogni giorno ricevo tante telefonate dai club per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è il miglior centrocampista difensivo del torneo, Sofyan è stato eccellente nella competizione. È un professionista top, è solamente focalizzato sul Mondiale con il Marocco e nient’altro al momento”.