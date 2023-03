Fiorentina all’ostacolo Milan, Italiano: “Attacchiamo la spina”

Il tecnico della Viola parla alla vigilia della sfida con i rossoneri, confermando tutta la qualità della squadra di Pioli ma anche la volontà di prolungare la striscia positiva di risultati.

03-03-2023 20:09

La 25esima giornata di serie A regala tra le tante sfide anche quella tra Fiorentina – Milan che andrà in scena sabato alle ore 20.45.

Il tecnico Vincenzo Italiano dice la sua in merito a questa gara: “Sappiamo bene che affrontiamo una squadra di enorme spessore, il Milan è tornato a fare grandi prestazioni, noi dovremo dare il nostro meglio sotto tutti i punti di vista, dall’atteggiamento, all’approccio, alla qualità, cose che in parte abbiamo già fatto vedere a Verona”. “Con le nostre armi proveremo a contrastare questo Milan – prosegue il tecnico – anche noi ci presentiamo all’appello reduci da un periodo positivo, dovremo fare l’ennesima prestazione di alto livello, è l’unico modo per contrastare i nostri avversari”. Infine: “È vero che ci sono tante partite ravvicinate, ecco perché c’è bisogno di tutti, i ragazzi devono farsi trovare pronti, concentriamoci su domani, quando attacchiamo la spina sappiamo di poter abbinare qualità e intensità, vogliamo continuare su questa striscia positiva”.