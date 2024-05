Fiorentina, anche ad Atene resta il tabu': persa un'altra finale

La Conference League all'Olympiacos, decide El Kaabi ai supplementari

La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde un’altra finale, la terza consecutiva, la seconda in due anni in Conference League. L’ha decisa El Kaabi, il centravanti gia’ giustiziere dell’Aston Villa, annullato per 115 minuti, ma che nel 2 tempo supplementare ha trovato la testa vincente. Il calcio greco conquista la sua prima coppa europea, proprio ad Atene, nello stadio dell’Aek, ma a festeggiare sono gli arcinemici dell’Olympiacos. Per la Fiorentina l’amarezza di una sconfitta arrivata come l’anno scorso nei minuti finali di una partita dove aveva prevalso l’equilibrio assoluto.