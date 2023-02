Fiorentina, Antognoni accusa: "La società ha commesso degli errori"

La storica bandiera viola non ha dubbi sul momento negativo che sta attraversando il club e la brutta classifica.

13-02-2023 16:46

La Fiorentina è uscita sconfitta per 1-0 dal match giocato in casa della Juventus. La classifica per i viola è negativa, con soli 24 punti fatti in 22 partite. Una situazione delicata, come spiegato anche da Giancarlo Antognoni. La storica bandiera ha parlato così a margine della presentazione dell’istituzione della nuova associazione Davide Astori: “Il momento per la Fiorentina in termini di risultati è negativo ma a volte bastano un paio di risultati per invertire la rotta”.

Antognoni ha dunque accusato: “Quando le cose non vanno bene tutto parte dall’alto, quindi credo che la società abbia commesso degli errori come li hanno commessi un po’ tutti, e se ne stanno pagando le conseguenze“. Infine, un’ulteriore puntura da parte di Antognoni: “Ricordare Davide Astori è doveroso e mi dispiace che oggi non ci sia nessuno della Fiorentina”.