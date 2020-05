Fiorentina: Belotti arriva se parte Chiesa

Belotti entra, Chiesa esce: la Fiorentina in estate potrebbe andare incontro a una rivoluzione in attacco. Secondo Repubblica, la società viola sta facendo sul serio per il bomber del Torino, che potrebbe sbarcare a Firenze nel caso di una partenza di Federico Chiesa in direzione Juve o Inter.

Il costo del Gallo è diventato più abbordabile, ma ancora molto rilevante per i gigliati, che andrebbero spendere tra cartellino e ingaggio almeno 60 milioni di euro. E' necessaria quindi la cessione di un big, e Chiesa è il primissimo indiziato.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 09:14