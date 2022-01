Fiorentina, Biraghi: "Abbiamo aperto un ciclo"

20-01-2022 19:21

Il terzino e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, protagonista di un periodo di forma davvero speciale, ha rilasciato una bella intervista a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Periodo migliore? Sì, ma non solo per me, è un periodo positivo per tutta la squadra. Io sono sempre stato me stesso, è il giudizio degli altri che è cambiato. Non mi esalto nei momenti belli, non mi deprimo in quelli meno belli. Certo, fa piacere essere apprezzato ma io continuo a lavorare”.

Bellissimo in particolare il rapporto coi tifosi in questo momento, come dimostrato anche col Genoa:

“So come sono fatto, la via di mezzo non esiste, ci abbiamo messo un po’ di più a conoscerci con la città e l’ambiente, ma adesso le cose vanno bene. Il coro ricevuto contro il Cagliari è stato uno dei momenti più emozionanti da quando sono a Firenze. Battere quel rigore al posto di Vlahovic è stato naturale, mi sono preso le mie responsabilità e se fosse andato male non avrei avuto problemi a sostenere le critiche”.

Quello della Fiorentina al momento è un percorso di crescita che sta dando ottimi frutti fino a ora:

“Ci vuole tempo, ogni tanto inciampiamo ma abbiamo la forza di rialzarci. Io faccio sempre l’esempio dell’Atalanta che quando è partita con Gasperini aveva il nostro stesso andamento. Con il tempo, questi scivoloni saranno sempre meno, perché abbiamo intrapreso un percorso di crescita. Gli schiaffi, se così si possono chiamare, fanno bene”.

Con una classifica e prestazioni simili, c’è qualcuno che inizia a nominare la parola Europa:

“Quando si vincono due partite magari si parla di qualificazioni, poi magari perdiamo a Torino e siamo tornati quelli degli scorsi anni. Sono chiacchiere da bar, a fine maggio apriamo il giornale, guardiamo la classifica e vediamo in che posizione stiamo. Dobbiamo pensare al nostro lavoro, se ci distraiamo diventa un problema”.

Infine una battuta sulla sua permanenza estiva a Firenze:

“La società ha sempre conosciuto le mie idee. Due anni fa ho detto che avrei lasciato solo per l’Inter, la sorte ha voluto che si presentassero proprio loro e io ho accettato. E’ sempre stato tutto molto trasparente, in estate non me ne volevo andare e non ne è nato nemmeno un caso perché era tutto chiaro fin dall’inizio. Abbiamo aperto un ciclo molto positivo, sta a noi tenerlo aperto e alimentarlo”.

