Fiorentina: Biraghi e Castrovilli negativi al Covid-19

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli sono risultati negativi al tampone cui sono stati sottoposti oggi, dopo il rientro dal ritiro con la Nazionale e i quattro casi di positività al Covid-19 riscontrati nel clan azzurro. L’esterno e il centrocampista viola rimangono comunque in bolla, come da protocollo previsto dalla Figc, e al momento risultano a disposizione del nuovo tecnico Iachini per la trasferta di sabato contro il Genoa.

OMNISPORT | 01-04-2021 19:53