Fiorentina, Biraghi: "Vlahovic? Che resti tranquillo e sereno"

Il terzino e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è stato intervistato da Rai Tgr Toscana per parlare del prossimo incontro che attende la Viola contro il forte Napoli di Luciano Spalletti:

“Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue uscendo dal campo con la maglia sudata senza risparmiarmi. Il Napoli da tanti anni è una squadra forte, quest’anno sembra aver trovato ancor più la quadra giusta. Hanno giocatori di qualità che giocano insieme da tanto, sono partiti veramente forte. Le hanno vinte tutti quindi ad oggi sono i più forti. Sarà una partita difficile. Mettere paura a tutte? È la nostra mentalità. Da quest’anno che è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo, mettere pressione all’avversario da subito è una delle nostre caratteristiche e ci ha permesso di fare bene. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo con la prima della classe perché per mettere in difficoltà qualsiasi squadra una soluzione è proprio l’aggressività fin da subito”.

Un commento anche sul bomber Dusan Vlahovic, spesso al centro di voci di calciomercato:

“Vlahovic? A noi interessa che Dusan sia tranquillo e sereno, si alleni come si è sempre allenato e giochi come ha sempre giocato. Sono cose tra lui e la società, è importante che non intacchino la serenità del ragazzo e dell’ambiente, ma non penso che succederà. Credo si risolverà tutto”.

