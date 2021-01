Fiorentina-Cagliari, parla l'assistman Callejon

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Jose Maria Callejon, giocatore viola autore dell’assist per il gol di Vlahovic nella vittoria oggi della Fiorentina contro il Cagliari di Eusebio di Francesco. Il giocatore ex Napoli non sta attraversando un bel periodo, spesso costretto a restare in panchina. Alcune voci parlano addirittura di un trasferimento in questa sessione di mercato per via dell’alto ingaggio del giocatore (4,5 milioni lordi all’anno), ma Callejon rimane un giocatore esperto e di indubbio talento.

Queste le sue parole:

“Ce lo meritavamo, questa vittoria è vita. Nel calcio si vive di risultati, oggi è stata una gara sofferta ma siamo riusciti a prendere tre punti fondamentali: dobbiamo continuare così. Sono contento per l’assist, era un periodo un po’ strano per me. Qualche partita sono stato in panchina ma ho sempre lavorato, sono testardo. E quando lavori i risultati arrivano”.

OMNISPORT | 10-01-2021 21:24