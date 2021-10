Fiorentina, Castrovilli può tornare ad allenarsi

Nel corso di Genoa-Fiorentina dello scorso 18 settembre Gaetano Castrovilli ha preso una botta terribile al costato contro il palo e da allora è rimasto fermo, tanto è vero che molti si sono interrogati sulle sue reali condizioni di salute. Oral lo staff medico della Viola ha fatto sapere che il 24enne trequartista può ricominciare gli allenamenti.

“E’ un giorno particolarmente felice per Gaetano e per la Fiorentina, si è chiuso un periodo molto delicato, di riposo – ha detto il responsabile sanitario della Fiorentina dottor Luca Pengue -. Dovevamo aspettare che la natura facesse il proprio corso. Il suo infortunio è stato abbastanza particolare, sia per la sede che per la tipologia che ha avuto poco a che fare con la normale traumatologia dello sport. La cosa buona è che oggi si chiude il periodo di riposo attivo e inizia quello di allenamento sul campo. Siamo tutti un po’ dispiaciuti per tutto questo rumore che è stato fatto attorno ad un problema di salute delicato. Nella prima fase abbiamo scongiurato cose più gravi, poi abbiamo dovuto attendere. E’ stato fastidioso doversi giustificare ma da oggi si riparte. Speriamo di rivedere Castrovilli prima possibile in campo”.

OMNISPORT | 14-10-2021 18:57