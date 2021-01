Fiorentina, Cesare Prandelli non teme l'esonero

In programma domani alle 20:45 al Franchi ci sarà Fiorentina-Crotone, prima occasione per i Viola di Cesare Prandelli per riscattarsi dopo la bruttisima sconfitta rimediata allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Rino Gattuso. Queste le parole del tecnico della Fiorentina:

“Se hai paura di un eventuale esonero, meglio non fare questo mestiere: ogni allenatore vive in base al risultato. Comunque, non ho questa sensazione, io sono un positivo e anche Commisso lo è. C’è grande sintonia. Come si riparte dopo la sconfitta di Napoli? Ho chiesto scusa ai tifosi, non avevo mai subito prima un ko per 6-0, può capitare anche alle gradi squadre. Io sono sicuro che non soffriremo, ma reagiremo; bisogna subito voltare pagina. E sono convinto che Ribéry, con il quale ci sono i chiarimenti dovuti, domani ci farà vincere: è un campione, ha orgoglio e voglia di dimostrarlo subito”.

