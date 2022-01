Fiorentina, Commisso critica lo Stadio dei Viola

13-01-2022 17:09

Parole al vetriolo per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso che in un’intervista al Financial Times non si è risparmiato parlando dell’Artemio Franchi di Firenze,

«La cosa più m*****a mai inventata». Il presidente manifesta poi il suo odio per la burocrazia e spiega: «Che storia avrà mai questo stadio Franchi? Che hanno vinto due campionati in 90 anni?».

La Fiorentina, riguardo alle dichiarazioni del patron, ha spiegato come siano relative: «alle condizioni e al decadimento e alla totale insicurezza» dell’impianto.

