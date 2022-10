Fiorentina: Commisso infuriato per i cori dei tifosi atalantini

03-10-2022 09:39

Durante Atalanta-Fiorentina, terminata per 1-0 in favore dei padroni di casa che ora sono a +11 in classifica sui viola, la formazione fiorentina reclama anche per quanto successo negli spalti.Durante il pre-gara Barone ed anche durante lo svolgimento della stessa, gli ultras di casa hanno inneggiato ad alcuni cori verso il dg viola e lo stesso Commisso, riportante l’epiteto “Terroni”. La proprietà gigliata, che oltre a far quadrare i conti deve altresì cercare di dare una svolta al proprio attacco sterile di gol, ha chiesto l’intervento delle autorità di competenza per bloccare tali atti, anche in relazione al clamore che spesso si è scatenato quando al centro del dibattito c’era invece lo stadio di Firenze. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.