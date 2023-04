Fiorentina-Cremonese, moviola: I rigori reclamati e le prodezze dell'arbitro

La prova di Marinelli al Franchi analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset Mauro Bergonzi

28-04-2023

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Ha superato Sozza nel gradimento di Rocchi ed è diventato forse il migliore dei baby-talenti arbitrali Livio Marinelli, designato per dirigere la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese. Il fischietto di Tivoli – che a inizio stagione era incappato in una prova-no in Juve-Atalanta e per questo era stato fermato – era reduce da una serie di prestazioni impeccabili, ultima delle quali quella di domenica al Castellani tra Empoli e Inter, ma come se l’è cavata ieri sera nello 0-0 che ha promosso i viola in finale di Coppa Italia (e ad avere il diritto di partecipare alla final four della Supercoppa Italiana a Riad).

Fiorentina-Cremonese, i precedenti tra le due squadre

Marinelli, maresciallo dell’esercito italiano, è un arbitro di grandissima personalità visto anche il ruolo lavorativo che ricopre, anche in campo non si nasconde. I precedenti con la Fiorentina parlavano di 2 vittorie un pareggio e una sconfitta l’ultima volta che aveva diretto la squadra di Italiano era arrivato uno 0-2 a Marassi contro la Sampdoria, lo scorso 6 novembre. In stagione ha arbitrato anche lo 0-0 di inizio campionato contro il Napoli. Molto più ampio lo storico con la Cremonese, che lo aveva avuto come direttore di gara già in sette occasioni. Precedenti favorevoli ai grigiorossi, con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte complessive; l’ultima partita risaliva allo scorso 1 aprile, con l’Atalanta che si impose per 1-3 allo Zini. Con Marinelli in stagione anche il pareggio contro il Lecce per 1-1 al Via del Mare.

Fiorentina-Cremonese, Marinelli ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Bresmes e Perrotti, con IV uomo Guida, mentre Var a Avar sono state affidate rispettivamente a Mazzoleni e Marini, l’arbitro Marinelli ha ammonito quattro giocatori: 21’ Ghiglione, 39’ Dodò, 59’ Igor, 82’ Sernicola

Fiorentina-Cremonese, i casi da moviola

Due su tutti gli episodi dubbi. Al 26′ – Azione della Fiorentina con Gonzalez che su lancio lungo di Castrovilli supera Sernicola e serve il pallone per il colpo di tacco di Cabral, deviato da Lochoshvili, che in caduta colpisce con un braccio, Marinelli lascia proseguire. Al 39′ Dodò cade in area ma Ferrari non lo tocca, Marinelli ammonisce il brasiliano per simulazione.

Fiorentina-Cremonese, Bergonzi promuove Marinelli

A fare chiarezza è Mauro Bergonzi. L’ex arbitro a Canale 5 esalta la prova di Marinelli: “Ottimo arbitraggio, di livello internazionale. Bravo bravo bravo, davvero”. Sul presunto fallo di mano in area spiega: “Il pallone va sul braccio, ma mentre va a terra. Scelta giusta quella di non fischiare il rigore”. Sul giallo per simulazione a Dodò si dice d’accordo con l’arbitro: “Il brasiliano non protesta neanche ed è già in caduta. Si lascia andare, è simulazione, bravo il direttore di gara”. Infine sul giallo a Sernicola per fallo su Biraghi fa vedere da dove nasce l’azione: “Situazione particolare, poco prima aveva seguito con attenzione un’azione d’attacco, non ha fischiato fallo a favore della Cremonese lasciando giocare giustamente ma era già al posto giusto per vedere il fallo di Sernicola a centrocampo: ha visto benissimo. Gli avrei dato 7, ma per questo si merita un 8”.