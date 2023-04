Empoli-Inter, la moviola: Focus sul rigore non fischiato su Correa

La prova dell'arbitro Marinelli analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset Graziano Cesari

24-04-2023 08:48

Era un banco di prova importante per Luca Marinelli, uno dei golden-boy della cantera arbitrale di Rocchi, la gara tra Empoli e Inter di ieri al Castellani: una partita di prima fascia che avrebbe potuto spianargli la strada per la direzione di un big-match nel prossimo futuro ma come se l’è cavata il fischietto di Tivoli nel match vinto per 3-0 dai nerazzurri?

Empoli-Inter, i precedenti con i nerazzurri

Marinelli in questa stagione aveva diretto l’Inter nel ko in trasferta con lo Spezia (2-1). Negli altri tre precedenti tre vittorie nerazzurre. Nella quattordicesima giornata aveva debuttato nella sfida in casa del Venezia, 0-2 il 27 novembre 2021. Il 4 marzo dell’anno scorso prima al Meazza, il facile 5-0 alla Salernitana e infine il 2-0 al Verona del 9 aprile.

Empoli-Inter, Marinelli ha ammonito solo due giocatori

Assistito da Rossi e Di Gioia, con Feliciani IV uomo, Banti al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro Marinelli ha ammonito solo due giocatori, uno della squadra toscana e l’altro di quella di Inzaghi: Parisi (E), Barella (I).

Empoli-Inter, i casi dubbi

Questi gli episodi da moviola: al 4′ check del VAR veloce sull’opposizione di Ismajli che ha bloccato il tiro a colpo sicuro di Brozovic: non c’è tocco di braccio, si gioca. Al 6′ Correa cade in area dopo un contatto lieve con Ebuehi, Marinelli fa segno che si può proseguire. All’ 11′ Parisi chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Bellanova: Marinelli vede bene, l’ex Cagliari non commette alcuna infrazione.

Al 67′ Grassi termina a terra al limite dell’area empolese dopo essere entrato in collisione con Brozovic, Marinelli dice che non c’è niente. All’80’ l’arbitro prende un abbaglio: Dumfries non commette fallo, Satriano si tocca il volto ma non viene mai colpito dall’olandese. All’ 88′ il tris dell’Inter di Lautaro parte da una palla persa da Satriano, che si ferma per evidenziare un fallo che in realtà non c’è: D’Ambrosio e Asllani non commettono alcuna irregolarità. Infine al 91′ check per un presunto tocco di mano di Acerbi in area: il Var si prende qualche secondo prima di informare Marinelli che ha visto bene.

Empoli-Inter, per Cesari il rigore su Correa ci può stare

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset su Italia1 dice: «Attenzione all’intervento su Joaquin Correa. L’arbitro è molto vicino, il VAR non interviene, ma il piede del giocatore dell’Empoli aggancia Correa. È fallo? Non è fallo?»