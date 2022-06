Fiorentina, definiti gli obiettivi di mercato

12-06-2022 10:28

Dopo una stagione davvero meravigliosa, culminata col settimo posto in Serie A e la qualificazione alla prossima Conference League, la Fiorentina sta delineando le proprie strategie di mercato, dando per scontata la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina Viola.

Commisso, Barone e tutta la società ha bene in mente dove intervenire. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Pinamonti è il nome preferito per l’attacco, Florian Grillitsch dell‘Hoffenhaim per il centrocampo e, sicuramente, un altro difensore centrale che possa sostituire Nikola Milenkovic, che al 90% lascerà il Franchi nel corso di questa estate.

Rimane scoperto anche il ruolo di terzino destro, ma non sono ancora emersi nomi all’altezza.

