Fiorentina, Federico Chiesa ancora fuori

L'incontro avvenuto in settimana per iniziare a guardarsi in faccia in vista del possibile rinnovo di contratto è stato positivo, almeno in base a quanto dichiarato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè, ma la Fiorentina farà a meno di Federico Chiesa anche nella partita contro il Lecce: Vincenzo Montella non ha infatti inserito l'attaccante della Nazionale tra i convocati della partita che si giocherà sabato 30 novembre al 'Franchi' alle 20.45

La società ha reso noto che Chiesa proseguirà "il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo".

L'obiettivo è avere a disposizione il giocatore per la partita di domenica 8 dicembre al "Grande Torino" contro la squadra di Walter Mazzarri.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 20:43