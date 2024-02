Fiorentina-Frosinone, moviola: perché sono validi gol Quarta e Barak

La prova dell’arbitro Feliciani al Franchi analizzata ai raggi X. Il fischietto abruzzese ha ammonito 4 giocatori tra cui Quarta che era diffidato

12-02-2024 05:35

Arbitro emergente, stimato da Rocchi che l’ha designato per Fiorentina-Frosinone, Feliciani vanta finora solo dodici sue direzioni complessive in A e con lui arbitro la squadra in trasferta non aveva mai vinto (7 vittorie per le formazioni di casa e 5 pareggi) ma come se l’è cavata ieri nel lunch-match del Franchi?

I precedenti di Feliciani con Fiorentina e Frosinone

C’era un solo precedente con la Fiorentina per l’arbitro abruzzese e risaliva alla scorsa stagione: Fiorentina-Monza 1-1. In quella circostanza non dette un calcio di rigore ai viola dopo la pressione di Pessina e Marlon su Barak. Con il Frosinone invece di precedenti ne aveva due: Perugia-Frosinone 1-1, l’anno scorso in B, e in questa stagione Lazio-Frosinone 3-1.

Feliciani ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, con Marinelli IV uomo, Paterna al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 4’ Quarta, 50’ Romagnoli (FRO), 68’ Terracciano, 90’+2 Nzola. Recupero: 3′, 4′

Fiorentina-Frosinone, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 44’ su angolo battuto da Biraghi Martinez Quarta gira di testa verso la porta. Pallone che scheggia la traversa entrando e uscendo, ma ha superato la linea. Brevissimo check con la gol line technology e rete convalidata. All’86’ prima della convalida della quinta rete dei viola cojnBarak c’è stato un check del Var. Tutto regolare e gol giustamente assegnato per il 5-1 finale di Fiorentina-Frosinone.