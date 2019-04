Fiorentina, Galli stronca Corvino e Della Valle

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ai microfoni di Lady Radio ha espresso tutti i suoi dubbi sul momento dei viola: "I dubbi legati alla prossima stagione sono legati agli acquisti che sono stati fatti, ma soprattutto a quella che sarà la loro utilità. Non si può pensare che giocatori come Traoré possano sostituire Veretout. Un discorso diverso sarebbe se venissero per integrare la rosa. Sono tutti dei bei prospetti, ma saranno pronti tra due o tre anni".

"La rosa di quest'anno ha fatto 45 punti, con la rosa dell'anno prossimo se questi giocatori vanno a sostituire quelli di adesso l'ambizione qual è? Retrocedere? Il comunicato di ieri della Fiorentina così a ridosso della partita è privo di senso così come l'ipotesi di andare in ritiro. Ci vuole qualcuno che entri nello spogliatoio e faccia capire che la Fiorentina ha una storia, una tradizione e non può permettersi di perdere in questo modo contro il Frosinone", sono le parole riportate da Firenzeviola.it.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 13:50