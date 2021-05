Fiorentina, Iachini: "Ribery straordinario, Vlahovic continui così"

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Cagliari, il tecnico della Fiorentina Iachini è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Siamo venuti qui per cercare i tre punti, ma davanti avevamo un avversario con le nostre stesse esigenze. Abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, probabilmente per via della tensione, e non siamo riusciti a costruire le cose che avevamo preparato. Però siamo stati attenti e non abbiamo concesso nulla. Capisco i ragazzi, abbiamo fatto un altro passo avanti e abbiamo dato continuità alla porta inviolata. Bene così, andiamo avanti”.

Questa volta Vlahovic non è andata in gol: “Sta facendo il suo percorso, quello che deve fare un attaccante. Ci abbiamo lavorato anche l’anno scoro, il ragazzo non si ferma mai, neanche dopo gli allenamenti. Deve continuare così. Oggi non è stata una partita brillante per noi davanti, ma Dusan ha lavorato. Era una gara particolare, siamo andati a saltare in sei sull’ultimo piazzato ma non abbiamo trovato la rete. La non continuità del lavoro svolto insieme è il mio rammarico. L’anno scorso abbiamo avuto la miglior difesa dopo il lockdown, poi abbiamo perso i meccanismi della linea del fuorigioco. Ora stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto, quando sono tornato c’era tanta paura da parte di tutti. Sono felice anche per i difensori che stanno ritrovando la fiducia e il morale”.

Ancora protagonista Ribery: “Straordinario, incitava i compagni. Dopo la Lazio abbiamo avuto qualche acciacco di troppo, ma l’ho portato perché è giusto sentire la vicinanza dei compagni. Ora affrontiamo il Napoli, la squadra del momento, quindi dovremo essere pronti. La salute? Intendevo che la Fiorentina per me non è una squadra qualsiasi: qui oltre all’aspetto del lavoro c’è anche quello umano. Ho trovato tensione, paura, preoccupazione. Il mio affetto e la mia vicinanza verso Firenze e i tifosi: questo volevo sottolineare”.

OMNISPORT | 12-05-2021 21:34