Fiorentina, il sindaco Nardella: "7 marzo presentazione del nuovo Franchi"

23-02-2022 23:44

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha comunicato, con un tweet, la data nella quale il progetto vincitore del concorso per la riqualificazione del Franchi verrà presentato. Nello specifico, i veli verrano tolti a Palazzo Vecchio il 7 febbraio, come confermato anche dal Premier Mario Draghi, in visita oggi alla città.

Ecco il tweet del primo cittadino fiorentino:

“Sono felice di annunciare alla sua presenza che a Palazzo Vecchio, lunedì 7 marzo, presenteremo il progetto vincitore di un concorso internazionale di progettazione per il restauro e la riqualificazione dello Stadio Franchi”.

