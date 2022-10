23-10-2022 08:19

Non più tardi di qualche giorno fa Valeri aveva ammesso di aver preso una cantonata quando era al Var durante Atalanta-Milan, che fu arbitrata da Maresca. Non aveva visto un intervento da “rosso fuoco” di Hateboer su Leao che meritava l’espulsione diretta. Stavolta da arbitro, in Fiorentina-Inter, è incappato in una serata no al Franchi al termine di una partita accesissima e caratterizzata da numerosi episodi dubbi.

Fiorentina-Inter, Valeri non estrae il rosso per Dimarco

Il primo episodio importante in Fiorentina-Inter è il penalty per la Fiorentina al 32′: cross dalla sinistra di Biraghi per l’inserimento di Bonaventura, su cui interviene in ritardo Dimarco. Valeri assegna il rigore dopo essere stato richiamato al monitor della Var. L’intervento del terzino dell’Inter è anche pericoloso.

Fiorentina-Inter, per Marelli c’è rigore ed espulsione

Lapidario il giudizio di Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “Non ci sono dubbi che questo sia un intervento da cartellino rosso: è inspiegabile che dopo aver fischiato il rigore non sia stato dato il cartellino”.

Fiorentina-Inter, Casarin boccia Valeri

Anche l’ex designatore Paolo Casarin, sul Corriere della Sera, parla di prova insufficiente di Valeri: “Al 34’ il rigore a favore della Fiorentina per entrata violenta sulla gamba di Bonaventura da parte di Dimarco. Mariani richiama Valeri che concede il rigore ma si astiene dall’espulsione ai danni di Dimarco. Nervosismo generale e 5 gialli, Inzaghi compreso. Valeri riparte con i gialli; Al 70’ Valeri concede il giusto rigore per fallo di Terracciano su Lautaro. La Var esclude il fuorigioco”.

Fiorentina-Inter, c’era fallo di Dzeko su Milenkovic

L’altro episodio chiave che ha fatto infuriare l’allenatore viola Italiano al 95’ per la rete di Mkhitaryan: è molto sospetto il modo in cui Dzeko si libera di Milenkovic, usando il gomito. Valeri fa un ampio cenno con cui fa capire che vede l’episodio e lo giudica come un normale contatto di gioco: a quel punto il Var non può intervenire. Casarin non ha dubbi: “il gol è viziato da un precedente fallo di Dzeko su Milenkovic, giustificate le proteste viola. Partita difficile, direzione di Valeri insufficiente.