22-10-2022 09:31

Fiorentina-Inter sarà il big match dell’undicesima giornata, in programma questa sera alle 20.45 con uno sguardo all’Europa, visti gli impegni delle due formazioni rispettivamente contro Viktoria Plzen in Champions ed Istanbul Basaksehir in Conference League.

Fiorentina-Inter: Lukaku non convocato

Per Fiorentina-Inter saranno diversi i cambiamenti di formazione tra le due squadre rispetto alla gara precedente. Per quanto riguarda i Viola, rispetto alla sfida contro il Lecce, sarà Cabral a prendere il posto di Jovic indisponibile; le alternative saranno offerte da Kouamè, Ikonè e Nico Gonzales. In difesa rientra Milenkovic, mentre a centrocampo Amrabat rientra dalla squalifica. Riconfermato Barak.

L’Inter cerca la sua terza vittoria consecutiva dopo la prestazione convincente contro la Salernitana. In difesa, si ritorna alla difesa a tre con Bastoni, Skriniar ed Acerbi. Sulla linea mediana riconfermati Calhanoglu, Dumfries e Mkhitaryan; attacco con Dzeko e Martinez. Contrariamente a quanto sembrava trapelare da alcune indiscrezioni, Lukaku non sarà ancora a disposizione di Inzaghi.

Fiorentina-Inter: l’arbitro è Paolo Valeri

Designazione di qualità anche per Fiorentina-Inter. Il designatore Gianluca Rocchi ha puntato su Paolo Valeri, che ha già arbitrato in stagione l’Inter nella sconfitta di Udine. L’arbitro di Roma ritrova inoltre i Viola dopo averla diretta a Milano contro il Milan nel corso della scorsa stagione, anche in quel caso con la vittoria rossonera per 1-0. Sarà il primo incrocio diretto per il fischietto romano tra le formazioni di Italiano e Inzaghi.

Fiorentina-Inter: probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez. Allenatore: Italiano

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Serie A: dove seguire Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter inizierà alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’app, e, sempre grazie a quest’ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

