Inter-Barcellona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2024-2025

Nerazzurri e blaugrana si giocano la finale di Champions: si riparte al Meazza dal 3-3 dell'andata. Recuperano Lautaro e Lewandowski, le formazioni

Inter e Barcellona si affrontano al Meazza con in palio la finale di Champions League, dopo il pirotecnico 3-3 al Montjuic. Simone Inzaghi recupera Lautaro Martinez dal problema muscolare, Flick ritrova Lewandowski, pronto per la panchina. Le probabili formazioni e dove seguire Inter-Barcellona in diretta tv e streaming.

Inter-Barcellona, quando si gioca

La finale di Champions League è a un passo per Inter e Barcellona, che si affrontano stasera al Meazza, alle ore 21: si riparte dal 3-3 della gara di andata, dalle certezze di un’Inter capace di mettere sotto i blaugrana al Montjuic, ma anche dai dubbi legati alla condizione atletica della squadra di Simone Inzaghi, che ha rallentato vistosamente nell’ultimo periodo perdendo la Coppa Italia e pregiudicando la vittoria del campionato.

L’obiettivo finale, però, è alla portata. Dovesse riuscirci, Simone Inzaghi diventerebbe il secondo allenatore a portare l’Inter all’ultimo atto della competizione, dopo Helenio Herrera. Per farlo avrà a disposizione anche Lautaro Martinez, recuperato in tempi record dall’infortunio muscolare che l’aveva costretto a uscire dopo un tempo della sfida di andata in Spagna. Di seguito le informazioni per seguire l’incontro Inter-Barcellona in diretta tv e streaming:

A che ora e dove vedere Inter-Barcellona in tv e streaming

Inter-Barcellona, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8. In alternativa sarà possibile seguirla su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), su Now e sull’applicazione Sky Go, tramite dispositivi mobili e fissi (smartphone, tablet, pc) effettuando l’accesso alla app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

La nota lieta per Simone Inzaghi è il recupero lampo di Lautaro Martinez, che dovrebbe essere subito gettato nella mischia accanto a Thuram, tenuto a riposo in campionato contro il Verona. Non ce la fa Pavard, costretto al forfait per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Roma. Al suo posto toccherà a Bisseck, titolare al Montjuic e sabato scorso.

Sulle fasce Dumfries, autore di una doppietta all’andata, e Dimarco. In mezzo al campo torna Calhanoglu, che col Verona ha scontato il turno di squalifica comminato dalla giustizia sportiva per il caso curve (anche Inzaghi rientra dallo stop forzato per lo stesso motivo).

Sul fronte blaugrana sorride Flick, che riabbraccia Lewandowski, bomber di Champions (11 gol in 12 presenze), ma solo per la panchina. Il polacco entrerà solo a gara in corso, al suo posto nel 4-2-3-1 ci sarà Ferran Torres, sorretto dal fenomeno Yamal, da Dani Olmo e da Raphinha. Assenti Balde, Bernal, Kounde e Casadò.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Re Cecconi, Carlos Augusto, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczensy; Eric Garcia, R.Araujo, Cubarsì, I.Martinez; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. A disposizione: Peña, Astralaga, Gavi, Lewandowski, Ansu Fati, Christensen, Fermín, Pau Víctor, Gerard Martín, Fort, Landry, Darvich. Allenatore:Flick.

L’arbitro della gara

Sarà Szymon Marciniak, direttore di gara della finale di Champions del 2023 persa dai nerazzurri contro il Manchester City, l’arbitro di Inter-Barcellona. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale Pawel Raczkowski. Sono olandesi, invece, il Var (Johan Higler) e l’assistente al Var (Pol van Boekel).

La designazione di Marciniak non ha fatto felice il Barcellona, ma bilancio alla mano non fa sorridere neppure l’Inter: 9 i precedenti con il polacco, 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo precedente è amaro: ko ai rigori nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ha già diretto due sfide tra Inter e Barcellona: nel 2018-2019, 1-1 a San Siro, e nel 2022-2023, 3-3 in terra blaugrana.