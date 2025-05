Inter, Cassano replica a Farris e attacca Caressa e Viviano: "Falliti, sapete cos'è giocar bene?"

FantAntonio si difende dagli attacchi e non fa dietrofront: "Stagione fallimentare per i nerazzurri anche con la Champions League, ecco perché"

C’era da scommetterci che le critiche non se le sarebbe tenute. E’ nel suo stile, nella sua natura. Antonio Cassano ha sentito cosa ha detto il viceallenatore dell’Inter Farris quando gli hanno detto che “qualcuno” aveva parlato di stagione fallimentare anche in caso di vittoria della Champions e cosa hanno detto Fabio Caressa ed altri opinionisti sulle critiche mosse da FantAntonio al gioco dei nerazzurri nell’andata a Barcellona ed ha aspettato l’ultima puntata di viva El Futbol per replicare.

Lo sfogo di Cassano

Il barese attacca parlando di Inter favorita anche grazie al pubblico poi risponde a modo suo: “A Farris hanno detto “qualcuno ha detto”, quel qualcuno sono io, sono Antonio Cassano e l’ho detto e lo ripeto: spero da interista sfegatato che vincano la Champions ma sarebbe egualmente una stagione fallimentare perché conla squadra più forte di gran lunga di questi 4 anni avete buttato al ce..tre scudetti”.

Cassano è un fiume in piena: “La Champions l’ha vinta anche Di Matteo o Mourinho mettendo il pullman davanti alla porta, è una competizione particolare, ti trovi in un momento giusto, gli altri hanno infortuni, ma la stagione resta fallimentare, dovevi chiuderla a febbraio. Sono io che l’ho detto, Antonio Cassano”.

L’attacco a Sky

Poi Cassano trova altri bersagli, che non cita esplicitamente, ovvero Viviano che era andato giù pesante nei suoi confronti e Fabio Caressa che aveva detto a Sky, senza nominare Cassano: Ma io ho sentito delle cose assurde sull’Inter. Assurde. Ho sentito dire che ha giocato male a Barcellona, una squadra che ha fatto praticamente 4 gol in casa del Barcellona. Non in tv ma basta aprire un social, un podcast”. Il barese applica la medesima ricetta e non cita il giornalista ma lo fa a pezzi: “Andiamo a qualche altro fallito, non faccio nomi ma loro sanno a chi mi riferisco: ho detto che l’Inter ha giocato male all’andata? Sì. Ha giocato male, ha fatto due gol su calcio piazzato. Mi sto inventando qualcosa? Ne poteva prendere 6 o 7 a Barcellona, la filosofia del Barca è questa. Qualche fallito ha detto: qualcuno si azzarda a dire… ed altri falliti hanno fatto come i cani andandogli dietro, ma venissero a dirlo a me”.

Nessuna retromarcia da FantAntonio: “L’Inter ha giocato male all’andata, sì. L’Inter deve dimostrare coraggio e personalità, deve spingere per fare la partita, andare avanti, giocare, non starsene lì e provarci quando si aprono gli spazi butti una palla e magari vinci pure 2-0. Preferisco il Barcellona devo dire a questi falliti, farlocchi. Giocar bene significa questo, questi falliti, volevo fare i nomi ma i miei amici mi dicono lasciali stare nel loro brodo”.

L’elogio di Conte

Ultima riflessione su Conte: “Conte sta facendo un qualcosa di stratosferico con il Napoli. Spalletti aveva una squadra forte, ma qui a gennaio è andato via il giocatore più forte e non è stato sostituito. Neres ha perso due mesi per infortunio. Conte sta andando oltre al miracolo Spalletti“.