Fiorentina, Italiano: "Abbiamo fatto di tutto per vincere"

21-08-2022 21:32

La Fiorentina non è andata oltre lo 0-0 in casa dell’Empoli, in una partita in cui i viola hanno provato fino all’ultimo a vincere la partita. Ne ha parlato ai microfoni di Dazn Vincenzo Italiano.

“Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo attaccato nel primo e ci abbiamo provato nel secondo – così l’allenatore viola -. Abbiamo cambiato molti uomini, sono contento e mi dispiace che per la seconda volta in superiorità numerica non siamo riusciti a fare un gol”.

Sul gesto di Jovic, sostituito nel finale, Italiano ha commentato così: “È un ragazzo fantastico, si è arrabbiato perché non è riuscito a far gol – ha aggiunto -. Ha grande qualità, oggi era nella morsa di qualche difensore sveglio che non gli ha dato la possibilità di mettersi in luce”.