Fiorentina, Italiano: "Con Vlahovic tutto ok, bella la risposta della città"

19-12-2021 15:30

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Sassuolo. Bella prova della Fiorentina, che ha tentato 15 conclusioni nel primo tempo, miglior risultato da ottobre contro lo Spezia in Serie A (18) – in precedenza i viola avevano tentato almeno altrettante conclusioni nel dicembre 2018 contro il Parma (16).

Queste le parole di Italiano:

“Oggi ho guardato quanti tifosi ci fossero e la risposta della città è stata molto bella. Capiscono l’impegno che ci stiamo mettendo e noi vogliamo continuare così. Firenze merita una squadra che scenda in campo con questo atteggiamento e con questa intensità […] Si dice che è più facile allenare i piedi che la testa. Cercare di cambiare mentalità e atteggiamento ma tra me e i giocatori c’è stato subito feeling. Abbiamo instaurato un grande rapporto. Questa squadra è ricca di qualità e personalità. I risultati ci consentono di continuare a crescere ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare così e andare forte in ogni partita […] Abbiamo cambiato gioco e responsabilizzato i giocatori. Poi i risultati danno una mano ma sarebbe stato più difficile senza questi ragazzi che si dimostrano grandi professionisti. Potevamo vincere anche oggi ma i ragazzi mi hanno accontentato già con questa reazione”.

Poi una parola su Vlahovic, che ha reagito male al cambio. Dusan Vlahovic è andato in gol in sei presenze consecutive in campionato, solo un giocatore della Fiorentina ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994):

“L’ho cambiato perché continuava a dettare la palla in profondità ma se poi non gli fosse arrivata saremmo andati un po’ in difficoltà. Tutto chiarito, mi pagherà una cena”.

