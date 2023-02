Fiorentina, Italiano: "In campionato non abbiamo continuità"

Il tecnico dei viola dopo il ko col Bologna: "Adesso dobbiamo cercare di non abbatterci".

05-02-2023 21:15

Ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta della sua Fioretnina col Bologna: “In campionato non riusciamo a trovare la continuità che cerchiamo. Avevo anche messo in guardia i ragazzi. L’abbiamo approcciata bene, abbiamo concesso due corner dove abbiamo difeso male. In campionato ci gira male, potevamo ottenere di più. Adesso dobbiamo cercare di non abbatterci, ma trovare il lato positivo, migliorare, e continuare a lavorare. Brekalo? Era giusto metterlo dentro. Un ragazzo intelligente, di qualità, nel secondo tempo con 4 attaccanti poteva trova la giocata giusta. Ci può dare anche qualcosa di diverso, mi dispiace che il tuo esordio è condito con una sconfitta”.

Adesso testa al big match della prossima giornata, ma non ci sono buone notizie per Italiano: “Igor e Mandragora squalificati con la Juventus? Il suo giallo è stato troppo pericoloso, con un altro giallo andavamo in difficoltà. Abbiamo in rosa giocatori che possono far bene e che le rotazioni funzionano. Non è un problema, dispiace per oggi perché volevamo ripartire in campionato. Abbiamo dimostrato di essere capaci di far tutto, e poi male. Far bene con squadre blasonate e viceversa. Con la Juve la prepareremo a viso aperto, poi ci sarà un tour de force di impegni dove il risultato pesa tanto”.